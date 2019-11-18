Головні новини Львова за 18 листопада

Оновлену бібліотеку «Під Високим Замком» відкриють до кінця року

Львівські рятувальники отримали від польських колег перший в Україні вогневий тренажер

Активісту в селі Красів погрожує місцевий бізнесмен. До члена ініціативної групи села Красів увечері приїхав місцевий бізнесмен і викликАв телефоном на розмову.

У Львові побили працівника військкомату. Сталося це зранку в понеділок на вулиці Татарській.

Хідник на Коперника захистили від паркулів. На ділянці від вулиці Бандери до дев'ятої школи встановили антипаркувальні півкулі та стовпці.

Новий громадський простір на Чупринки. Архітектори Інституту просторового розвитку повністю змінили площу на перетині вулиць Конотопської, Природної та Чупринки.

Нагородили стажерів проекту «Перший кар’єрний крок». Дипломи отримали сотня стажерів міської ради.

До Дня студента влаштували інавгурацію нового студентського мера. Очолити студентську молодь цьогоріч намагались троє кандидатів. Усі вони презентували свою передвиборчу програму.

Новобранці-прикордонники склали присягу у Великих Мостах. Перед цим вони пройшли спеціальну підготовку, а тепер у посиленому режимі готуватимуться до розподілу в обласні загони.