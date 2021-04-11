Уряд опублікував перелік претендентів на «карантинні» 8000 грн, вуличний порохотяг у центрі Львова не всмоктував, а розкидав пилюку, різке похолодання у Львові та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 11 квітня.

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Станом на 11 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 58 394 (+383 за попередню добу).

Уряд опублікував перелік претендентів на «карантинні» 8000 грн

Держдопомога передбачена для ФОПів та найманих працівників.

Вуличний порохотяг у центрі Львова не всмоктував, а розкидав пилюку

Виглядало це ефектно – пил хмарами осідав на припарковані автомобілі, вітрини магазинів та зупинку. Львів’янка, яка стала свідком цього курйозного випадку і зняла його на відео, поскаржилась на «Гарячу лінію».

Різке похолодання прогнозують на Львівщині з 14 квітня

Очікується, що з середи протягом мінімум п’яти днів стовпчики термометрів не підійматимуться вище 9° тепла.

На Сихові наркоман застрибував на автомобілі під час руху

Чоловіка забрали у відділок поліції, де з'ясувалось, що він перебуває у розшуку за грабежі.