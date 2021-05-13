Міські шпиталі укомплектовують новітнім медобладнанням для точної діагностики. Такому рентген апарату, який отримала 5 комунальна лікарня, можуть позаздрити навіть приватні клініки. Готуйте баняки або вмикайте бойлери. У місті стартують щорічні гідравлічні випробування. Моцарт наробив рейваху у Львові. Чому інтелігенцію збурив проект пам'ятника Ксаверу Моцарту. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+80

Станом на 13 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 659 (+80 за попередню добу).

Матір загиблої у Львові дівчинки раніше пиячила при дітях. Поліція це приховала

Львівські поліцейські раніше складали протокол про невиконання батьківських обов’язків на матір дворічної дівчинки Вікторії, яка випала з вікна багатоповерхівки. Однак не повідомили про цей випадок соцслужби.

«Якщо бачите, що сусідка ображає дитину – телефонуйте нам»

Розповідаємо як працюють соціальні служби Львова.

Під час спалювання сухої трави під Львовом обгорів 52-річний чоловік

Чоловік отримав опіки ніг, обличчя та тулуба. Постраждалого селянина госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню Львова у стані середнього ступеня важкості.

У Львові на місяць призупинять централізовану подачу гарячої води

Гідравлічні випробування розпочнуться 21 травня.

Директорку ліцею у Соснівці оштрафували за цькування учнів

Наталія Щербань критикувала зовнішній вигляд школярів і некоректно висловлювалась до них. Її оштрафували на 1360 грн за цькування учнів.

FlixBus запустить перший внутрішній рейс в Україні з Затоки в Драгобрат

FlixBus запустить перший брендований автобус, що курсуватиме на новому рейсі із Затоки в Драгобрат через Львів.

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