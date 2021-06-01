У Львові почали наступний етап робіт на Шевченка. Розкажемо, яку ділянку тепер об'їжджати і коли її відкриють. У Чорнобильській лікарні запускають курс для дітей з розладами спектру аутизму. Знаємо деталі важливого проекту. Реновація закинутого простору. Насамкінець – зворушлива історія про те, як екоактивісти відновлюють частинку парку «Залізна вода». Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 1 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 186 (+26 за попередню добу).

Брати Дубневичі захопили 120 гектарів між Сиховом і об'їзною Львова

Брати Ярослав та Богдан Дубневичі напередодні скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення активно скуповують і концентрують у своїх руках значні земельні наділи.

Двох «злодіїв у законі» із санкційного списку РНБО затримали у Стрию

Затримані – росіянин Віктор Панюшин та грузин Реваз Катамадзе. У прес-службі СБУ Львівщини цю інформацію не заперечують, але поки що не коментують.

Керівника «Новояворівських електромереж» затримали з хабарем у мільйон гривень

Керівник філії обіцяв посприяти місцевій будівельній фірмі у під’єднанні багатоповерхівки до електричних мереж.

Кур’єра Glovo оштрафували за їзду на скутері по тротуару в центрі Львова

За низку адмінправопорушень хлопець заплатить 3,4 тис. грн штрафу.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 27 вулиць у Львові

У середу, 2 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де не буде світла із 09:00 до 17:00.

Директора «Львівелектротрансу» підозрюють у зловживанні службовим становищем

Андрію Свищу намагались вручити підозру через закупівлю, завдяки якій вдалося зекономити 5,3 млн грн.

Львівські і київські трансплантологи вдесяте провели трансплантацію серця

Першу трансплантацію серця у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги провели у липні 2020 року.

Верховна Рада заборонила поліетиленові пакети

Пояснюємо, кого стосуватиметься заборона поліетилену, як штрафуватимуть порушників та що про новий закон кажуть львівські екоактивісти.

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