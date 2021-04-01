Суд арештував вбивцю 19-річної львівської студентки, «Епіцентр» продовжує працювати всупереч забороні мерії, скандальний львівський забудовник відновив будівництво на вул. Тернопільській. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за четвер, 1 квітня.

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Станом на 1 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 51 919 (+465 за попередню добу).

Львівський суд арештував вбивцю 19-річної студентки Дарьї Косенок

Личаківський районний суд у четвер, 1 квітня, обрав найжорсткішу міру запобіжного заходу для 19-річного хлопця. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Львівський «Епіцентр» продовжує працювати всупереч забороні мерії

У Львові діють карантинні обмеження, які забороняють роботу непродовольчих магазинів та торгових центрів. Такі магазини можуть лише видавати онлайн-замовлення.

«У ДБР така зарплата, що люди повинні думати про результат»

Руслан Ляшко про роботу територіального управління ДБР.

Поліція оголосила у розшук 17-річну львів’янку

Наталя Леушіна вийшла з дому 30 березня, по обіді 1 квітня її розшукала поліція.

Скандальний львівський забудовник відновив самобуд на вул. Тернопільській

Львівська міськрада звернеться до правоохоронців, аби зупинити будівництво.

Тарас Барщовський укладе мирову угоду з колекторами через 1,92 млрд грн боргу

Відповідно до умов майбутньої угоди, бізнесменові доведеться повернути частину боргу грошима або активами.

За порушення карантину закрили 20 нічних клубів Львова

Ресторанам та барам, що працюють на виніс, заборонили продаж алкоголю.