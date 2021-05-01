На Великдень на Львівщині оголосили штормове попередження, львів'янин Станіслав Горуна здобув ліцензію на Олімпійські ігри, львівський науковець Олександр Ябчанка розповів про відмову від наукового звання після скандального захисту дисертації нардепа Іллі Киви. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 1 травня.

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Станом на 1 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 724 (+165 за попередню добу).

Лоукостер Bees Airline запустить рейс зі Львова на Родос

Рейс Львів – Родос відкриють із 30 травня. Вартість квитків починається від 3 тис. грн у один бік за низьким тарифом Light.

«Тут не у Киві справа»

Олександр Ябчанка розповів про відмову від наукового звання після скандального захисту дисертації нардепа Іллі Киви.

Львів'янин Станіслав Горуна здобув ліцензію на Олімпійські ігри

Станіслав Горуна зможе поборотися за медаль на Олімпійських іграх, що відбудуться влітку в Токіо.

На Великдень на Львівщині оголосили штормове попередження

1 та 2 травня у Львові та області синоптики прогнозують сильні пориви вітру та шквали. Місцями можливі грози та град.

Які культурні події доступні у Львові у вихідні 1-4 травня

Фестиваль французьких допрем'єрних показів, Великдень з «Дудариком», народне мистецтво Наддніпрянщини, вистава «Благодарний Еродій».

Помер професор Львівської політехніки Олег Суберляк

Олег Суберляк 30 років очолював кафедру хімічної технології переробки пластмас у Львівській політехніці.