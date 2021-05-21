Таки буде 10 гривень. Місто погодило компромісну вартість проїзду у громадському транспорті. Відколи зростуть тарифи? Тюрма на продаж. 48-му виправну колонію на Хуторівці виставили на аукціон. Які умови ставить місто до нового власника ділянки? А озеро Стосика точно вже не забудують. Водойму, де живуть черепахи на Замарстинівській, – збережуть. Біля озера буде рекреаційна зона, яку облаштують разом зі сквером та парком. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+121

Станом на 21 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 438 (+121 за попередню добу).

Вартість проїзду в громадському транспорті Львова зросла до 10 грн

Згідно з рішенням, вартість проїзду у автобусах, трамваях і тролейбусах міста буде однаковою – 10 грн. Нові тарифи почнуть з 27 травня.

Трьох поліцейських затримали за торгівлю наркотиками у Львові

Затримані двоє працівників Львівського райуправління поліції та їх колишній колега, ще двох оголосили в розшук.

Водія львівського автобуса виправдали за наїзд на літню жінку

Жінка зазнала важких травм, що призвело до ампутації частини ноги.

Соратники Остапа Стахіва підтримали звинуваченого у педофілії львів’янина

За участь в акції під Залізничним райсудом Львова пропонували по 500 грн.

Жінка, якій впав на голову фрагмент фасаду у Львові, відсудила 500 тис. грн

Наталія М. довго лікувалася у Львові та у Коломиї, пережила операцію і отримала ІІІ групу інвалідності.

Куди піти у Львові у вихідні 21-23 травня

Фестиваль «Віртуози», середньовічний мініфест в «Давньому Пліснеську», мистецький аукціон та оновлений Музей історії електрифікації.

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