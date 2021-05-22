Львів’янин Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате, 19-річний хлопець стріляв у поліцейських та лісничих з рушниці, мешканець Східниці три місяці жив з мертвою жінкою, щоб отримувати її пенсію. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 22 травня.

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Станом на 22 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 607 (+169 за попередню добу).

На Львівщині 19-річний хлопець стріляв у поліцейських та лісничих з рушниці

Унаслідок нападу постраждали троє людей. Зокрема поліцейського госпіталізували з проникаючим вогнепальним пораненням шиї.

Мешканець Східниці три місяці жив з мертвою жінкою, щоб отримувати її пенсію

У жовтні 2020 року жінка померла, але чоловік вирішив нікого про це не повідомляти та знімав з її банківської картки пенсію.

Винуватицю смертельної ДТП у Давидові звільнили від покарання

Вона на смерть збила 31-річну жінку у селі біля Львова. У матеріалах справи вказано, що водійка легковика їхала з перевищенням швидкості.

Львів’янин Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате

Львів'янин переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва.

Львів’янин заплатить 17 000 грн штрафу, бо попри рішення суду знову сів за кермо

Через нетверезу їзду суд позбавив його посвідчення водія, однак він на це не зважав і продовжував їздити за кермом. До речі, на суд, який розглядав цю справу, хлопець також приїхав власним авто.

Семеро собак шукають нових господарів у Львові

Розповідаємо про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому.