Купити нові автобуси одна справа, а обслуговувати – завдання не з легких. В комунальному АТП-1 чекають на дотації від міста і пропонуватимуть економічно обґрунтований тариф за проїзд. Вже без каплиці. Монастир сам демонтував каплицю у «Шевченківському гаї», яку зводили без дозволів. Її перенесли на Старосамбірщину. Лікування за два кроки від дому. На просп. Чорновола запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+237

Станом на 28 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 641 (+237 за попередню добу).

Помер Василь Пісний

Генерал міліції і СБУ тривалий час боровся з ускладненнями Covid-19. Детальніше про його життєвий шлях читайте у нашій статті.

Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис

Позов проти уряду подала восьмикласниця з Херсона Юлія Пиргас.

«Нам потрібна власна стратегія на випадок, що Навальний звалить Путіна»

Нинішні протести у Росії викликають неоднозначне ставлення в українців. Поговоримо про це з нашим редактором розділу IQ Василем Расевичем.

Під будівництво Північної об'їзної Львова викупили 16 приватних ділянок

Для будівництва Північної об’їзної Львова у викупили 16 приватних земельних ділянок із 52 необхідних. Почати будівництво дороги планують у 2021 році.

Стартап львівських ІТ-фахівців у США отримав 1 млн доларів інвестицій

Стартап з продажу житлової нерухомості львівських ІТ-фахівців Богдана Гнатковського та Софії Вишневської Propertymate залучив 1 млн доларів інвестицій від венчурного фонду Pragmatech.

У Львові та області оголосили штормове попередження

Упродовж 29-31 січня синоптики оголосили на території Львова та області штормове попередження. На дорогах збережеться ожеледиця, а у п’ятницю, 29 січня, вночі та вранці прогнозують сніг.