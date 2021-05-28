Великий ремонт. Незабаром перекриють вулицю Шевченка. Знаємо, що там мають змінити і коли нарешті завершать ремонти. Об'їзної не буде. Землю, через яку мала проходити важлива дорога у Раві-Руській, роздали у приватну власність. З’ясували, як Держгеокадастру вдалось приватизувати землю та чи може громада її повернути. Мозаїку – напоказ. На Сахарова демонструють мозаїку, яку ховали під вагонкою понад 10 років. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 28 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 037 (+97 за попередню добу).

Львівська мерія погодила будівництво житлового комплексу біля Стрийського парку

Житловий комплекс загальною площею 65 тис. м2 складатиметься з шести будинків на 6-14 поверхів.

Дворічному хлопчику львівські хірурги видалили пухлину розміром як кулак дорослої людини

Такі пухлини зустрічаються не так часто. За останні три роки в ОХМАТДИТі – це другий такий випадок.

У Львові викрили шістьох торговців героїном

Організаторкою злочинної групи є 24-річна львів’янка. Їй та ще двом членам злочинної групи уже повідомили про підозру.

УГКЦ відлучила від церкви львівського священика-перебіжчика Івана Гарата

Йому заборонили брати участь у богослужіннях, приймати святі тайни та здійснювати будь-які інші священичі обов’язки в УГКЦ.

15 запитань і відповідей про нові субсидії

Розповідаємо, хто мусить наново писати заяви, на який термін надаватимуть таку допомогу та які категорії громадян не матимуть права на неї.

У Львові позбавлений прав нетверезий водій збив двох людей на переході і втік

Водій втік з місця події, але за записами камер встановили номери і розшукали порушника.

Грибовичі. П’ять років по тому

Розповідаємо, що сталось у Грибовичах п’ять років тому та як колишній сміттєвий полігон перетворюють на великий парк.

Куди піти у Львові у вихідні 28-30 травня

Концерт гурту «Гайдамаки», фотовиставка «Побач мене», вечірка з «Lemko Bluegrass Band», вечорниці з «Коралями», народний стрій Закарпаття.

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