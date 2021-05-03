На недіючому пивзаводі у Радехові виникла масштабна пожежа, суд відмовився штрафувати львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва за відмову носити маску. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 3 травня.

+69

Станом на 3 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 903 (+69 за попередню добу).

На трасі біля Кам'янки-Бузької провалився міст через Західний Буг

Внаслідок падіння моста у селі Гайок проїзд від Кам'янки-Бузької до Радехова (а, відповідно, і до Луцька) тепер неможливий. Водіям доведеться об'їжджати цю ділянку трасами через Червоноград або Лопатин.

Суд відмовився штрафувати львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва за відмову носити маску

Найцікавіше те, що це порушення відбувалося у головному офісі львівської поліції. Це вже вдруге львівський суд стає на сторону Стахіва під час розгляду справ щодо карантину.

10 причин відвідати Борислав

Розповідаємо про найцікавіші локації для туристів у нафтовій столиці Галичини.

На недіючому пивзаводі у Радехові виникла масштабна пожежа

На відео очевидців помітно, що вогонь повністю охопив триповерхову будівлю, розташовану за 30 метрів від найближчих житлових будинків.

Які культурні події доступні у Львові у вихідні 1-4 травня

Фестиваль французьких допрем'єрних показів, Великдень з «Дудариком», народне мистецтво Наддніпрянщини, вистава «Благодарний Еродій».