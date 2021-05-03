Головні новини Львова за 3 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото ЛМР
На недіючому пивзаводі у Радехові виникла масштабна пожежа, суд відмовився штрафувати львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва за відмову носити маску. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 3 травня.
Станом на 3 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 903 (+69 за попередню добу).
На трасі біля Кам'янки-Бузької провалився міст через Західний Буг
Внаслідок падіння моста у селі Гайок проїзд від Кам'янки-Бузької до Радехова (а, відповідно, і до Луцька) тепер неможливий. Водіям доведеться об'їжджати цю ділянку трасами через Червоноград або Лопатин.
Суд відмовився штрафувати львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва за відмову носити маску
Найцікавіше те, що це порушення відбувалося у головному офісі львівської поліції. Це вже вдруге львівський суд стає на сторону Стахіва під час розгляду справ щодо карантину.
Розповідаємо про найцікавіші локації для туристів у нафтовій столиці Галичини.
На недіючому пивзаводі у Радехові виникла масштабна пожежа
На відео очевидців помітно, що вогонь повністю охопив триповерхову будівлю, розташовану за 30 метрів від найближчих житлових будинків.
Які культурні події доступні у Львові у вихідні 1-4 травня
Фестиваль французьких допрем'єрних показів, Великдень з «Дудариком», народне мистецтво Наддніпрянщини, вистава «Благодарний Еродій».