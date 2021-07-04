У Львові вперше за час пандемії не виявили нових хворих на коронавірус, львівська гімнастка Христина Погранична завоювала бронзову медаль Кубка світу. Розповімо, чому варто відвідати Яворівський національний природний парк, а також про інші головні новини неділі, 4 липня.

Вперше за час пандемії у Львові не виявили нових хворих на коронавірус

Серед 12 хворих, у яких за останню добу підтвердили коронавірус, вперше нема жодного львів'янина. Але така втішна новина, як кажуть лікарі, аж ніяк не свідчить про те, що коронавірус відступив.

Христина Погранична стала бронзовою призеркою Кубка світу у Мінську

Львівська гімнастка Христина Погранична завоювала бронзову медаль на World Challenge Cup 2021 FIG - першу у цьому спортивному сезоні для збірної України.

«Місцеве самоврядування отримало право ініціювати будь-які перевірки»

Поговорили про несподівані перевірки компаній у пошуках нелегальних працівників з керівницею управління з питань праці Держпраці Львівщини Оксаною Єзерською.

Прохолода лісів і озер Розточчя

Розповідаємо, чому варто відвідати Яворівський національний природний парк

Львівська облрада виставила на аукціон шість комунальних приміщень

Продаються три приміщення у Львові, медичні склади в Буську та Городку та міська друкарня у Стрию.