Зруйнований міст через Західний Буг розбирають – буде тимчасова переправа. Коли дорожники відновлять автомобільне сполучення між Львовом та Луцьком і хто відповість за провал? В пам'ять про захисників України. Безіменна вулиця, що з'єднує Шевченка та Городоцьку, тепер має нову назву. З карантинними обмеженнями і без жодних масових святкувань. Розповімо, як відзначатимемо День міста у Львові. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 5 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 945 (+30 за попередню добу).

У Львові відкрився Музей модернізму

У семи залах музею розгорнута ретроспектива львівського мистецтва від ранніх модерних експериментів до прикладів естетики пізнього структуралізму.

На Львівщині перевірять усі аварійні мости

У Львівській області перевірять мости, які мають ознаки аварійності. Їхню точну кількість визначать протягом наступних трьох місяців.

Водій під дією наркотиків спричинив ДТП біля Перемишлян, де загинула його дружина

Аварія трапилася біля с. Лагодів (Перемишлянська ТГ) ввечері 4 травня.

Живий хмарочос львівських архітекторів переміг на міжнародному конкурсі

Ідея вирощувати будинки з дерев перемогла у престижному конкурсі «eVolo Skyscraper Competition».

У львівському госпіталі помер боєць «Айдару» Тимур Манджосов

Тимур Манджосов (позивний «Балу») прийшов у батальйон «Айдар» з Черкаської самооборони у 2014 році.

У Львові з'явилася вулиця Захисників України

Тепер ім'я Захисників України носитиме вулиця, що з'єднує Городоцьку та Шевченка. Вона розташована біля театру Лесі Українки та пам’ятника до 150-річчя ЗУНР.

Компанія Meest виділить Львову 300 тис. доларів для закупівлі медобладнання

Такий подарунок місто отримало у переддень свого 765-річчя.

Порушення закону чи маніпуляція правилами

Зміна керівництва «Нафтогазу» та реакція на неї в Україні та закордоном

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