Львів відмовився від купівлі 100 автобусів МАЗ, які наслідки матиме рішення суду про вихід Малехова з Львівської ОТГ, втрачені пам’ятки Львова відтворять у 3D. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 6 квітня.

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Станом на 6 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 55 297 (+755 за попередню добу).

Садовий заявив про відмову Львова від купівлі 100 автобусів МАЗ

Мерія збирається оголосити новий тендер на поставку автобусів.

«Це ще вилами по воді писано»

Розповідаємо, які наслідки матиме рішення суду про вихід Малехова з Львівської ОТГ.

У Львові та області оголосили штормове попередження

Його оголосили через дощі з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру.

Львівські стартапери відтворять 3D моделі втрачених пам’яток Львова

Влітку львів'яни і туристи зможуть оглянути в натуральну величину Високий і Низький замки та ренесансну синагогу.

У Львові змінять організацію руху на 16 проблемних перехрестях

У мерії назвали розв'язки, де планують покращити безпеку та пропускну здатність найближчим часом.

Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин після тривалого зростання

Мережі АЗС упродовж 2−5 квітня знизили ціни на бензини, які зростали від початку року. А-95 в середньому подешевшав до 26,68 грн/л.