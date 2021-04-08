Карантин у Львові продовжили до 19 квітня, на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом, список відсторонених після рішення РНБО львівських митників. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за четвер, 8 квітня.

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Станом на 8 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 56 476 (+553 за попередню добу).

Посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня

12 квітня карантин можуть послабити непродовольчим ринкам, літнім майданчикам і початковій школі.

На Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом

Замість 10,2 тис. грн водію доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу.

З’явився список відсторонених після рішення РНБО львівських митників

46 працівників Галицької митниці запідозрили у причетності до корупції та контрабанди.

Близько 30 вулиць Львова 9 квітня будуть без світла

Роботи розпочнуться з 09:00 та триватимуть до 17:00. Надовимо перелік адрес, де протягом цього часу не буде світла.

«Ми не бачили таких уражень легень у 30-40-річних. І діти – раніше їх було дуже мало...»

Головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук розповів про ситуацію з коронавірусом.

Мерія заперечила можливість дефолту Львова

Слова голови департаменту фінансової політики Львівської міськради Олега Іщука про переддефолтний стан міського бюджету, які поширювали у соцмережах, були вирвані з контексту.

У Львові запустять безкоштовне таксі для донорів крові та онкохворих

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