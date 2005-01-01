Головні новини Львова за 12 січня

Олежик мусить жити, водійка трамвая веде відеоблог, у Шевченківському гаю народилися ягнята та інші події дня

Суспільствосьогодні, 18:28 3440

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Начальник міграційної служби може уникнути штрафу. Понад місяць тому начальник Державної міграційної служби у Кам'янка-Бузькому районі створив на дорозі аварійну ситуацію. Правоохоронці зафіксували тоді у нього 0,4 проміле алкоголю в крові.

Олежик мусить жити. Крихітний Олежик Давиденко від свого третього дня народження став лицарем. Йому потрібно побороти страшний діагноз ‒ мієлодиспластичний синдром.

Водійка трамвая веде відеоблог. Відео про депо та порушників, про тварин та веселих пасажирів: львівська водійка трамвая уже понад чотири роки знімає кліпи про свою роботу та викладає їх на YouTube.

У Шевченківському гаю народилися ягнята. Окоту овець у музеї якраз й очікували на різдвяні свята. Працівники закладу переконують: баранчики, народжені взимку, здебільшого сильніші та витриваліші.

Що чекає спортивний Львів у 2018. Спортивні пристрасті та вихори емоцій на відстані погляду із трибун. 2018 підготував для львів'ян насичений календар змагань.

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