Головні новини Львова за 12 січня

Начальник міграційної служби Кам’янка-Бузького району може уникнути штрафу за нетверезе водіння

Начальник міграційної служби може уникнути штрафу. Понад місяць тому начальник Державної міграційної служби у Кам'янка-Бузькому районі створив на дорозі аварійну ситуацію. Правоохоронці зафіксували тоді у нього 0,4 проміле алкоголю в крові.

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