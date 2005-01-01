Головні новини Львова за 1 червня

На вул. Личаківській у Львові прокладають останні 12 метрів колектора

Львів підписав угоду з ЄБРР. У Києві міський голова Львова Андрій Садовий підписав договір із представниками європейського банку розвитку. Йдеться про 35 мільйонів євро, які місто отримає на будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивацію полігону в Грибовичах.

Будинку сімейного типу подарували машину. Великий подарунок для великої родини. Для сім’ї, у якій десятеро дітей, такий презент став цілковитою несподіванкою.

Весняний призов завершився. Львівщина дала 770 новобранців. Служитимуть хлопці у Збройних силах України, Нацгвардії та прикордонних військах.

Стартував фестиваль Leopolis Grand Prix. Додай газу – їдем у минуле. Львів на три дні перетвориться на автомобільну ретро-столицю. Стартував Leopolis Grand Prix – фестиваль та перегони найкращих залізних коней.

Скарб семи пагорбів. Львів у легендах. У місті показали фільм-мюзкл «Скарб семи пагорбів». Кіноісторія розпочинається зі старовинної Книги легенд, з якої випала карта скарбів.

Санкарі готуються до Кубку міста. Надворі – перший місяць літа, а вони дістають санчата. Бо відсутність снігу для цих атлетів не є перепоною.