Головні новини Львова за 23 березня

На Стрийщині зарізали двох юнаків. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що одному із загиблих 22 роки. Напередодні він приїхав погостювати до дідуся з бабцею, і взяв з собою 18-річного друга.

Нові умови зарахування до школи. Першачків до школи прийматимуть лише за територіальною приналежністю до навчального закладу. Таке рішення прийняли у п'ятницю на виконавчому комітеті міськради.

СБУ Львова вперше відчинила свої підвали. Службі безпеки України – 26. Офіційно свій день народження спецслужба святкує 25 березня. До професійного дня СБУ вирішила привідкрити завісу.

У Львові відзначили четверту річницю Національної гвардії. Напередодні річниці із дня створення Національної гвардії України у львівській військовій частині, що розташована на вулиці Стрийській, влаштували урочисті заходи.

Відкриття Lviv Fashion Week. Платформа для тих, хто цікавиться модою. У Львові стартував проект Lviv Fashion Week.

Перевтілення: Андрій Демчук. На його честь на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро лунав гімн України. Із життєвими перешкодами він звик боротися, схрестивши шаблю чи рапіру. Однак у ранні роки фехтувальника приваблювала інша професія.