Генерал оцінив роботу наданих Швецією артустановок

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав позиції українських військовослужбовців на східному напрямку фронту. Зокрема, генерал відвідав бійців 45 ОАБр, повідомили у суботу, 9 грудня, у прес-службі бригади.

«В ході зустрічі, генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їх бойову роботу. Українські воїни подякували генералові Мікаелеві Бюдену та його державі за стійку підтримку нашого народу у боротьбі за незалежність», – повідомили у прес-службі ОАБр.

Зустріч із українськими військовослужбовцями та швецьким головнокомандувачем відбулася на початку грудня. Метою поїздки на фронт Мікаеля Бюдена була перевірка роботи артсистем Archer і Stridsfordon 90 та оцінка впливу військової допомоги Україні.

«Тепер ми поставили ефективні системи, такі як Archer і Stridsfordon 90, тепер важливо зосередитися на постачанні, щоб обладнання працювало і могло бути використане у формі технічного обслуговування, запасних частин і боєприпасів», – зазначив генерал.

Зазначимо, під час поїздки до України Мікаель Бюден також зустрівся з міністром оборони Рустамом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, 4 листопада Швеція підтвердила передачу Україні вісьмох артилерійських установок Archer. Перші установки отримали бійці 45 окремої артилерійської бригади. Зазначимо, пакет допомоги, у який входили САУ Archer та БМП Stridsfordon, становив 4,3 млрд шведських крон.