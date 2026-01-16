Луцький міськрайонний суд визнав голову ОСББ «Дружби Народів 4а» Сергія Ганайчука винним у привласненні грошей. За скоєне чоловіку призначили шість років позбавлення волі та зобов’язали повернути мешканцям понад 230 тис. грн.

Як йдеться у вироку від 13 січня, Сергій Ганайчук очолював ОСББ з травня 2021 року по серпень 2023-го. Після його звільнення ревізійна комісія встановила, що за цей період обвинувачений 61 раз знімав гроші з розрахункового рахунку ОСББ та використовував їх на власні потреби. Загальна сума збитків склала 234 200 грн.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що мав право розпоряджатися грішми ОСББ і використовував їх виключно на потреби будинку. За словами Сергія Ганайчука, кошти витрачали на ремонти, оплату робіт і матеріалів, а всі зняття готівки були погоджені з правлінням ОСББ. Також він стверджував, що звітував перед мешканцями, а частина фінансових документів була знищена без його відома.

Попри це, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю підтверджується зібраними доказами.

Суддя Анатолій Марчук визнав Сергія Ганайчука винним за ч. 2, 3 та 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та за сукупністю злочинів призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Також обвинуваченого зобов’язали відшкодувати ОСББ завдані збитки у розмірі 234 200 грн. Вирок ще можна оскаржити.