Чернігівський ТЦК заперечив інформацію про погані умови у РТЦК в Прилуках

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко поширив фейкове відео з нібито жахливими умовами утримування мобілізованих у Прилуках. Про це у четвер, 9 квітня, повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Вдень 9 квітня Олексій Гончаренко поширив у своєму телеграм-каналі відео, заявивши, що на ньому – умови утримування мобілізованих у РТЦК в місті Прилуки Чернігівської області. На кадрах видно стіни, з яких осипається штукатурка, старі ліжка та ґрати на дверях.

«Щодо ситуації з умовами утримання мобілізованих в ТЦК в Прилуках, звернувся до уповноваженого з прав людини Лубінця. Те, що люди знаходяться в приміщенні, де просто обвалюються стіни, це взагалі що таке?», – написав нардеп Олексій Гончаренко, який також є головою тимчасової слідчої комісії ВР з питань порушення законодавства у сфері оборони та дотримання прав людини під час воєнного стану.

Звернення Олексія Гончаренка до омбудсмена Дмитра Лубінця

На публікацію Олексія Гончаренка відреагував Чернігівський ТЦК та СП. Там стверджують, що опубліковане відео – фейк. В установі припускають, що неправдива інформація була поширена з метою дискредитації Збройних сил України та заходів мобілізації.

«У мережі інтернет поширюється відео з недостовірною інформацією щодо нібито “неналежних умов”у приміщенні Прилуцького РТЦК та СП. Офіційно повідомляємо: вказане у відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, а сам матеріал є фейковим та має ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та зрив мобілізаційних заходів», – йдеться у заяві Чернігівського РТЦК та СП.

Зауважимо, що Дмитро Лубінець, до якого звернувся Олексій Гончаренко, поки що не коментував подію.

Нагадаємо, 4 квітня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Ужгородському РТЦК та СП виявили низку серйозних порушень прав людини, зокрема, незаконне утримання чоловіків і неналежні умови перебування.