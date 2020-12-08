У 2020 році українців хвилювали питання, пов’язані з коронавірусом та карантином

Компанія «Google Україна» опублікувала рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Згідно із результатами аналізу пошуку, українців найбільше хвилювали питання, пов’язані з коронавірусом. Про це йдеться блозі Google, опублікованому у вівторок, 8 грудня.

Більшість слів, які шукали українці були написані російською мовою. Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року стало слово «Коронавірус». До десятки також потрапили:

«Коронавірус рекомендації»

«Карантин в Україні»

«Симптоми коронавірусу»

Google Classroom

«На урок»

«Холостячка»

«Свята 2020»

«Вибори в США»

Zoom

У категорії «Персона» українські користувачі найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального, кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа, російського виконавця Моргенштерна та Олександра Лукашенка. Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта та письменника-сатирика Михайла Жванецького.

Фільмом року стала стрічка Стівена Содерберга під назвою «Зараження». У першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: «Чаклунка: Повелителька темряви», «Після сварки», анімація «Крижане серце 2» та українська комедія «Скажене весілля 2». Також українців цікавила оскароносна корейська драма «Паразити».

Лідером в категорії «Телевізійні шоу» стало реаліті-шоу «Холостячка». Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму «Паперовий дім», український серіал «Спіймати Кайдаша» та фентезі від Netflix «Відьмак».

Покупкою року в Україні стали медичні маски. Також українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор, антисептик, а також iPhone 12.

У категорії «Книги» перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт «Маленькі жінки». Українці також шукали класичний роман Джейн Остін «Гордість і упередження», «Відьмак» Анджея Сапковського, антиутопію Джорджа Оруелла «1984» та один із найвідоміших романів Стівена Кінга «Воно».

У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Українців також хвилювали питання про те, як вийти заміж та пожежі в Австралії.