Протягом вівторка та середи, 11 – 12 липня, у Львові та області очікуються грози, град та шквальний вітер. Про погіршення погоди повідомили у львівському регіональному гідрометцентрі.

11 липня вранці та вдень на Львівщині прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с, град. У середу, 12 липня, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500 м. В другій половині дня місцями грози, шквали 15 – 20 м/с, град. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 26 – 31°С тепла.