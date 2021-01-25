Рекетири вимагали гроші у мешканців кількох областей України

Працівники Служби безпеки України викрили банду рекетирів, які впродовж двох місяців погрожували підприємцю із Закарпаття та вимагали у нього 100 тис. доларів неіснуючого боргу. Загалом викрито чотирьох організаторів та активних учасників банди, яка займалася вимаганням грошей у мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Київської та Львівської областей передає прес-служба відомства у понеділок, 25 січня.

Офіс генпрокурора відзначає, що група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, упродовж грудня 2020 - січня 2021 років вимагали від закарпатського підприємця 100 тис. доларів, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї. Трьох вимагачів затримали в Ужгороді під час отримання грошей від потерпілого.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Двом організаторам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб). Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Крім того, у Мукачево співробітники СБУ також затримали лідера угруповання, яке вимагало гроші через телефонні погрози. У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою. Лідеру банди повідомили про підозру за ч. 3 ст. 189 ККУ (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи). Максимальна санкція цієї статті передбачає ув’язнення до десяти років із конфіскацією майна.