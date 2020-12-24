Семеро жителів Тернополя впродовж ночі катували бізнесмена, викрали його дружину і автомобіль, а також вимагали 800 тис. доларів. Один із нападників встиг втекти за кордон, чотирьох затримала поліція, ще двох розшукують.

Про постраждалого бізнесмена відомо, що він мешкає в Києві й займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з дружиною він приїхав до родича на день народження. Зловмисники напали на нього на виїзді з Тернополя.

Про інцидент поліція повідомила у четвер, 24 грудня, хоча, як випливає з повідомлення, він трапився раніше. Однак коли саме – у поліції не вказали.

Відомо, що спершу група невідомих на трьох автомобілях заблокувала автомобіль, у якому бізнесмен їхав зі своєю дружиною. Пізніше вони витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в багажник одного зі своїх автомобілів, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інший автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Також бандити викрали Toyota Camry постраждалого бізнесмена.

«Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань. Другий телефон викрадачі не знайшли. За словами потерпілого, невідомі катували його і погрожували вбивством, якщо він не заплатить їм 800 тисяч доларів», – сказано в повідомленні тернопільської поліції.

До приїзду поліцейських нападники втекли. Утім, згодом правоохоронці затримали співорганізатора і виконавця нападу. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою з правом вийти під заставу:

- для співорганізатора розмір застави становить 630 тис. грн;

- для виконавця – 500 тис. грн.

«Ще одного викрадача спіймали через півтори доби після злочину. Самостійно прийшов та здався до поліції і організатор. Щодо нього в суді знаходиться кримінальне провадження за збут наркотиків у складі організованої злочинної групи. Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один з групи уже встиг перетнути кордон», – додали в поліції.

Дружину бізнесмена викрадачі утримували в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували, стверджують правоохоронці. Викрадене авто бізнесмена поліцейські знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Усім зловмисникам уже оголосили підозру: