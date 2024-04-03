Грузія вимагає від Нідерландів затримати і видати їй радника генпрокурора України
У Грузії Зураба Адеїшвілі визнали винним одразу в декількох кримінальних справах
Прокуратура Грузії звернулася до Нідерландів із вимогою затримати та видати їй Зураба Адеїшвілі, колишнього грузинського генерального прокурора та міністра юстиції, який нині перебуває у складі української делегації в Гаазі. Про це 3 квітня повідомила грузинська служба «Радіо Свободи».
Адеїшвілі перебуває у Нідерландах у складі української делегації як радник генерального прокурора України Андрія Костіна.
У прокуратурі Грузії зазначили, що на «підставі оприлюдненої інформації» звернулися до Нідерландів з проханням заарештувати Адеїшвілі та екстрадувати його до Грузії.
Перед тим, 11 березня, грузинські правоохоронці зверталися з такою самою вимогою до Бельгії та Німеччини, які Адеїшвілі також відвідував у складі української делегації.
Нагадаємо, грузинський суд визнав Зураба Адеїшвілі, який був одним із найвпливовіших міністрів в уряді Міхеїла Саакашвілі, винним у кількох кримінальних справах. Зокрема, у справі про банкрутство банку «Карту», який належав засновнику «Грузинської мрії», мільярдеру Бідзіні Іванішвілі.
З 2013 року прокуратура Грузії оголосила колишнього високопосадовця у розшук за низкою звинувачень, але не змогла домогтися його екстрадиції.