Ввезти гуманітарну допомогу можна буде швидше

Водії вантажівок з гуманітарною допомогою, які їдуть з Польщі, можуть перетинати кордон на в'їзд в Україну без черг за умови оформлення онлайн спеціального сертифікату Про це під час брифінгу в медіа-центрі «Україна» повідомив в. о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

«Наші польські колеги сприяють швидкому проходженню гуманітарної допомоги до України. Для цього створили спеціальний сайт pomagamukrainie.gov.pl. Там можна заповнити анкету для пришвидшення перевезення гуманітарної допомоги. Після цього водій отримає сертифікат про перевезення гуманітарної допомоги. Це документ дає можливість проїжджати без черг», – сказав Данііл Меньшиков.

Наразі скористатись сертифікатом можна на митних пунктах «Корчова – Краківець» на Львівщині і «Дорогуськ – Ягодин» у Волинській області. Проте митна служба України веде переговори про те, аби вантажівки з гуманітарною допомогою могли перетинати кордон без черг в усіх пунктах пропуску.

Як інформував ZAXID.NET, український уряд визначив пункти пропуску, через які можна перевозити транспортні засоби з-за кордону. Це три пункти пропуску на заході: «Устилуг» (на кордоні з Польщею у Волинській області); «Грушів» (на кордоні з Польщею у Львівській області); «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною у Закарпатській області).

Нагадаємо, на час дії воєнного стану в Україні прийняли закон, який скасовує податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито для автомобільного, вантажного та пасажирського транспорту.