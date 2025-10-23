22 жовтня бійці ГУР Міноборони України за підтримки руху визволення Кавказу здійснили успішну спецоперацію в Ставрополі, унаслідок якої були ліквідовані щонайменше троє російських десантників. Про це в соцмережах повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

За даними українських розвідників, вибух стався біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у центрі Ставрополя. У результаті інциденту загинули щонайменше троє військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ.

Зазначається, що солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та вчиняли численні воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялось, що 22 жовтня стався вибух на військовому заводі з виробництва боєприпасів у місті Копейськ Челябінської області. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 12 людей.