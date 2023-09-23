Кліщіївка, яку називають «ключами від Бахмута», була звільнена 17 вересня

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали відео, як звільняли Кліщіївку на Донеччині від російських окупантів. Відео оприлюднене на каналі ГУР.

«Звільняємо рідну землю! На відео – кадри боїв за звільнення нашої Кліщіївки! Хоробрі воїни 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 вересня вдень зʼявилися перші повідомлення про звільнення захисниками Кліщіївки Донецької області. Увечері ці дані підтвердив президент Володимир Зеленський. Бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку. Цей населений пункт ворог захопив у січні 2023, зокрема силами «групи Вагнера».

Звільнення цього населеного пункту створило для Збройних сил України плацдарм, який дозволить розвивати подальший наступ.

Кліщіївка розташована на південь від Бахмута поруч з Андріївкою, яку ЗСУ звільнили 15 вересня. Таким чином, звільнення Кліщіївки й Андріївки дає можливість ЗСУ продовжувати операцію з оточення Бахмута. Ці два села є ключовими для перерізання логістичних шляхів постачання російської армії в захоплений Бахмут з південного напрямку. Звільнення цих сіл дозволить витіснити росіян з Бахмута.