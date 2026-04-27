Як виглядає крилата ракета С-71К «Ковьор»

Воєнна розвідка України розкрила деталі нової розробки росіян – крилатої авіаційної ракети С-71К «Ковьор». На порталі War&Sanctions ГУР показало, як виглядає ракета та які характеристики має.

За даними розвідки, росіяни вперше застосували нову ракету наприкінці 2025 року. Зброю розробляла «Обʼєднана авіабудівна компанія» ОАК для використання її на винищувачах Су-57. У пресслужбі ГУР зазначають, що С-71К «Ковьор», схоже, є першою спробою підприємства у ракетобудуванні.

«В якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети. Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Ракета має турбореактивний двигун R500 виробництва ТОВ «Рейнольдс», що входить до складу ОАК.

Бортова система має польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів та систему живлення. За даними розвідки, переважна більшість електроніки в ракеті – іноземного походження. Зокрема йдеться про американські, китайські, швейцарські, японські, німецькі й тайванські компоненти.

«Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 “Охотнік”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Російські пропагандистські ЗМІ не розкривають характеристик нової ракети, проте заявляють, що снаряд належить до типу малопомітних ракет. Зазначається, що С-71К призначена для прихованого ураження цілей із заздалегідь відомими координатами.