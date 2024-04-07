За уточненими даними, безпілотники Головного управління розвідки 5 квітня пошкодили сім російських літаків на аеродромі в російському Єйську. Про це 7 квітня повідомив співрозмовник УП в ГУР.

За даними джерела УП в розвідці, зараз з’явились уточнені дані щодо удару українських безпілотників ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську.

Згідно з ними, 5 квітня аеродром атакували українські БпЛА. В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ. Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським дронам вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ.

Нагадаємо, вранці 5 квітня завдяки спільній операції Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил України зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. Тоді зазначалося, що у Єйську було повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.