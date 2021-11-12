Чоловік вже був раніше судимий за крадіжки

Тернопільський міськрайонний суд призначив сім років позбавлення волі 38-річному чоловіку за жорстоке побиття та зґвалтування 19-річної співмешканки. Злочин стався наприкінці лютого 2021 року в одній із квартир Тернополя. Правоохоронці повідомили, що раніше чоловіка вже притягували за схожий злочин і неодноразово судили за грабежі, хуліганство та крадіжки.

Про покарання тернополянину у п'ятницю, 12 листопада, повідомила прокуратура Тернопільської області. Правоохоронці зазначили, що напередодні злочину чоловік прийшов додому дуже п'яним і посварився із 19-річною співмешканкою. Після цього чоловік сильно побив дівчину і зґвалтував.

«Прокурор довів у суді, що 24 лютого 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив свою 19-річну співмешканку, спричинивши їй тілесні ушкодження середньої тяжкості та зґвалтував. Обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин та крадіжки, хуліганства, грабежі. Список його судимостей доповниться ще однією», – зазначають в прокуратурі Тернопільщини.

У суді чоловіку пред'явили обвинувачення за ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) та ч. 2 ст. 152 ККУ (зґвалтування, вчинене особою, яка раніше притягувалася до відповідальності за аналогічні злочини). Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок засудити чоловіка до семи років позбавлення волі.