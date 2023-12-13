Харків'янина ув'язнили на 15 років за шпигунство для ФСБ

Суд ув’язнив на 15 років харків’янина, який шпигував для ФСБ. Чоловік збирав розвіддані про військових льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки України. Про це у середу, 13 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, харків’янина завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області А. П. Саліцев у листопаді 2022 року. Харків’янин потрапив у поле зору російської спецслужби через свого брата – військового збройних сил Росії у запасі.

Для ФСБ український шпигун намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, харків’янин виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій проти українських воїнів та на оборонних заводах.

«Для виконання ворожих завдань зрадник обходив вулиці Харкова та приховано знімав на камеру свого телефону місця базування та шляхи пересування українських захисників. Для конспірації використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів. Також застосовував спеціальний додаток, щоб приховати месенджери на гаджеті», – йдеться у повідомленні.

Агента ФСБ затримали співробітники СБУ у березні 2023 року та запобігли вчиненню диверсій з боку російської спецслужби. Під час обшуків у помешканні чоловіка вилучили ноутбук та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності.

Суд визнав харків’янина винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі.