Харків’янка намагалася вивезти нареченого із Закарпаття в ЄС у спинці крісла свого авто
Посадивши маму і бабусю на заднє сидіння, жінка розраховувала, що прикордонники не побачать чоловіка
Ввечері 7 липня у пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону затримали мешканку Харкова, яка намагалася вивезти в Румунію нареченого, заховавши його у спинку крісла свого Mercedes. За скоєне жінці загрожує до 5 років ув’язнення.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, окрім запакованого у сховок 34-річного нареченого, у закордонну подорож 29-річна водійка взяла із собою свою маму та бабусю.
«Посадивши родичок на заднє сидіння автівки, жінка розраховувала, що прикордонний наряд не зможе виявити прихованого у спинці чоловіка. Тепер за спробу незаконного перетинання кордону України на чоловіка чекає адмінвідповідальність», – інформують в ДПСУ.
За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України харків’янці загрожує до 5 років позбавлення волі.