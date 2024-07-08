За скоєне харків'янці загрожує до 5 років ув’язнення

Ввечері 7 липня у пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону затримали мешканку Харкова, яка намагалася вивезти в Румунію нареченого, заховавши його у спинку крісла свого Mercedes. За скоєне жінці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, окрім запакованого у сховок 34-річного нареченого, у закордонну подорож 29-річна водійка взяла із собою свою маму та бабусю.

«Посадивши родичок на заднє сидіння автівки, жінка розраховувала, що прикордонний наряд не зможе виявити прихованого у спинці чоловіка. Тепер за спробу незаконного перетинання кордону України на чоловіка чекає адмінвідповідальність», – інформують в ДПСУ.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України харків’янці загрожує до 5 років позбавлення волі.