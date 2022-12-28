Чоловіка доправили у пункт пропуску «Могилів-Подільський» і передали прикордонникам для видворення

Хмельницька поліція видворила з України 37-річного кримінального авторитета. Чоловік останні чотири відбував покарання у Райковецькій колонії на Хмельниччині. Вийти з неї він мав 26 грудня. Одразу після цього іноземець повинен був покинути Хмельниччину. Однак дізнавшись, що зловмисник цього робити не планує, правоохоронці одразу доправили його на пункт пропуску на кордоні з Молдовою і передали прикордонникам для видворення.

Про видворення 37-річного чоловіка прес-служба поліції Хмельниччини повідомила у вівторок, 28 грудня. Як встановили правоохоронці, останні чотири роки чоловік відбував покарання у Райковецькій виправній колонії за злісну непокору вимогам адміністрації установи. Крім того, він мав авторитетний вплив в середовищі криміналітету.

У понеділок, 26 грудня, термін його ув’язнення закінчився. Працівникам міграційної поліції з оперативних джерел стало відомо, що після звільнення з колонії кримінальник, попри заборону в’їзду на територію України, не збирається залишати Хмельниччину. Більше того, має намір продовжити свою злочинну діяльність.

«Аби цьому запобігти, поліцейські прямо з виправного закладу на підставі рішення суду про примусове видворення за межі країни доставили порушника міграційного законодавства на пункт пропуску на державному кордоні України, де пройшла процедура видворення», – йдеться у повідомленні. Зокрема, чоловіка доправили у пункт пропуску «Могилів-Подільський», де передали прикордонникам для подальшого видворення за межі України.