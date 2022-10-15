Засновник компанії SpaceX Ілон Маск стверджує, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink. Про це він написав у суботу, 15 жовтня у Twitter.

«Starlink – єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті – всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути», – йдеться в дописі Ілона Маска.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Напередодні американський телеканал CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.

У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий «минулого місяця», тобто у вересні, ще до хвилі обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.