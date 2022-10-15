Ілон Маск звинуватив Росію у спробі знищити Starlink
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск стверджує, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink. Про це він написав у суботу, 15 жовтня у Twitter.
«Starlink – єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті – всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути», – йдеться в дописі Ілона Маска.
Напередодні американський телеканал CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий «минулого місяця», тобто у вересні, ще до хвилі обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.