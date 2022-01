Соцмережа Instagram почала тестування хронологічної стрічки дописів. Йдеться про три різні вигляди домашньої сторінки, два з них дозволятимуть бачити дописи у хронологічному порядку, а не за визначеним соцмережею алгоритмом, коли дописи видають на основі інтересів користувачів. Про початок тестувань оголосив керівник Instagram Адам Моссері.

Видання The Verge уточнює, що соцмережа планує залишити основний режим, коли дописи у стрічці з'являються на основі вподобань та дій користувачів. До нього додадуть режим з улюбленими акаунтами користувача, у якому відображатимуться лише дописи з обраних акаунтів, а також режим підписок, в якому усі дописи відображатимуться у хронологічному порядку, як це було в Instagram до 2016 року.

Водночас у домашній режим стрічки планують з часом додавати все більше рекомендацій для користувачів.

Testing Feed Changes



We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following



We hope to launch these soon. More to come.