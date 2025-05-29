Підозрюваного затримали під час отримання грошей

Поліція затримала 27-річного львів’янина, який пообіцяв оформити дружині військовозобов’язаного фіктивний діагноз «онкологія». Це надало б йому можливість виїхати за кордон. За фальшиву інвалідність дружини її чоловік був готовий заплатити 16 тис. доларів. Посередника затримали і взяли під варту, повідомили 29 травня у Львівській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, у травні цього року підозрюваний розробив схему переправлення військовозобов’язаного чоловіка. Зокрема, його план передбачав виготовлення фіктивних медичних документів дружині про нібито онкологічне захворювання. Відтак її чоловіку це давало б можливість безперешкодно виїхати за межі України в якості супроводжуючого. Вартість такої послуги становила 16 тис. доларів, які необхідно було передати фігуранту до моменту початку оформлення документів», – розповіли у прокуратурі.

27-річного львів’янина затримали під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Підозрюваного взяли під варту (фото прокуратури)

У прокуратурі додали, що встановлюють всіх причетних до незаконної схеми, зокрема медиків, які мали оформити фіктивний діагноз.