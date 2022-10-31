Переваги інтернету на швидкості 1 гігабіт

В Україні є всього кілька інтернет-провайдерів, які пропонують інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. У Львові таку послугу надає «Домашній інтернет» від Київстар. Інвестувавши в модернізацію мережі понад 200 млн. грн., компанія розповідає, які саме потреби може закрити швидкісний інтернет та як його підключити.

У середньому фіксований інтернет працює на швидкості до 100 Мбіт/с – і це вже доволі комфортно. Проте сучасні технології та потреби споживача кажуть: «Хочу ще швидше». Тому навіть попри повномасштабне вторгнення та суттєво пошкоджену інфраструктуру, «Домашній інтернет» від Київстар не відмовився від своїх планів щодо модернізації мережі.

Наразі гігабітний інтернет доступний вже в 10 містах України:

Володимир,

Дніпро,

Київ,

Львів,

Нетішин,

Нововолинськ,

Славута,

Старокостянтинів,

Тернопіль,

Трускавець.

Які переваги гігабітного інтернету перед звичайним?

Віддалена робота та навчання онлайн – відголоски COVID-19 та реалії сучасного життя. Така швидкість дозволяє без проблем підключатися до відеоконференцій та уроків. Вам буде усе чудово видно й добре чутно, бо якість сигналу залишиться незмінно високою і більше не потрібно буде вибачатись, що змушені вимкнути відео.

– відголоски COVID-19 та реалії сучасного життя. Така швидкість дозволяє без проблем підключатися до відеоконференцій та уроків. Вам буде усе чудово видно й добре чутно, бо якість сигналу залишиться незмінно високою і більше не потрібно буде вибачатись, що змушені вимкнути відео. Швидкість завантаження файлів і фільмів та прямих трансляцій. Мабуть, усі стикалися з ситуацією, коли під час перегляду фільмів онлайн або прямих трансляцій спортивних подій картинка несподівано зависала. Щоб уникнути такої ситуації, доводилося змінювати якість відео на найнижчу. З гігабітним інтернетом дивитися фільми та трансляції можна у високій якості без зависань.

Мабуть, усі стикалися з ситуацією, коли під час перегляду фільмів онлайн або прямих трансляцій спортивних подій картинка несподівано зависала. Щоб уникнути такої ситуації, доводилося змінювати якість відео на найнижчу. З гігабітним інтернетом дивитися фільми та трансляції можна у високій якості без зависань. Одночасно можна підключити декілька пристроїв. Родина може використовувати для своїх потреб одразу кілька комп'ютерів, телевізорів, смартфонів, планшетів тощо.

Родина може використовувати для своїх потреб одразу кілька комп'ютерів, телевізорів, смартфонів, планшетів тощо. Можна завантажувати великі файли за секунди. Наприклад, гігабітний інтернет качає фільм об'ємом 4 Гб лише за 20 – 30 секунд. Звичайний інтернет впорається з таким завданням значно повільніше – потрібно буде понад 5 – 10 хвилин.

Наприклад, гігабітний інтернет качає фільм об'ємом 4 Гб лише за 20 – 30 секунд. Звичайний інтернет впорається з таким завданням значно повільніше – потрібно буде понад 5 – 10 хвилин. Зручно грати та стримити. Професійні геймери добре знають про те, наскільки важливо під час гри мати стабільний сигнал і швидкість.

Скільки коштує «Гігабіт»

Базова вартість пришвидшення інтернету становить 50 грн./міс. додатково до основного тарифу. Проте можна отримувати її і безоплатно, якщо ви абонент Київстар.

У тарифах «Домашній», «ВСЕ РАЗОМ Максимум», «ВСЕ РАЗОМ LOVE UA» можна користуватися послугою «Гігабіт» як «Суперсилою» без доплат. «Суперсила» – це послуга на вибір, яка доступна в тарифах нової лінійки без доплат.

Технічні умови

Оскільки це нова технологія, вона вимагає дотримання низки технічних умов і з боку самого абонента. Зокрема, аби інтернет досягав такої швидкості, в абонента має бути правильний роутер. У його технічних характеристиках повинна бути зазначена підтримка портів LAN/WAN 10/100/1000 Мбіт/с, а мережева карта має підтримувати швидкість 1 Гбіт. Стосовно всіх цих питань вас зможе проконсультувати технічний спеціаліст Київстар.

Залишити заявку на підключення послуги «Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с» можна за посиланням або в застосунку «Мій Київстар».