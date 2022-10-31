Інтернет на швидкості гігабіт: чим зручний та як підключити безоплатно
В Україні є всього кілька інтернет-провайдерів, які пропонують інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. У Львові таку послугу надає «Домашній інтернет» від Київстар. Інвестувавши в модернізацію мережі понад 200 млн. грн., компанія розповідає, які саме потреби може закрити швидкісний інтернет та як його підключити.
У середньому фіксований інтернет працює на швидкості до 100 Мбіт/с – і це вже доволі комфортно. Проте сучасні технології та потреби споживача кажуть: «Хочу ще швидше». Тому навіть попри повномасштабне вторгнення та суттєво пошкоджену інфраструктуру, «Домашній інтернет» від Київстар не відмовився від своїх планів щодо модернізації мережі.
Наразі гігабітний інтернет доступний вже в 10 містах України:
- Володимир,
- Дніпро,
- Київ,
- Львів,
- Нетішин,
- Нововолинськ,
- Славута,
- Старокостянтинів,
- Тернопіль,
- Трускавець.
Які переваги гігабітного інтернету перед звичайним?
- Віддалена робота та навчання онлайн – відголоски COVID-19 та реалії сучасного життя. Така швидкість дозволяє без проблем підключатися до відеоконференцій та уроків. Вам буде усе чудово видно й добре чутно, бо якість сигналу залишиться незмінно високою і більше не потрібно буде вибачатись, що змушені вимкнути відео.
- Швидкість завантаження файлів і фільмів та прямих трансляцій. Мабуть, усі стикалися з ситуацією, коли під час перегляду фільмів онлайн або прямих трансляцій спортивних подій картинка несподівано зависала. Щоб уникнути такої ситуації, доводилося змінювати якість відео на найнижчу. З гігабітним інтернетом дивитися фільми та трансляції можна у високій якості без зависань.
- Одночасно можна підключити декілька пристроїв. Родина може використовувати для своїх потреб одразу кілька комп'ютерів, телевізорів, смартфонів, планшетів тощо.
- Можна завантажувати великі файли за секунди. Наприклад, гігабітний інтернет качає фільм об'ємом 4 Гб лише за 20 – 30 секунд. Звичайний інтернет впорається з таким завданням значно повільніше – потрібно буде понад 5 – 10 хвилин.
- Зручно грати та стримити. Професійні геймери добре знають про те, наскільки важливо під час гри мати стабільний сигнал і швидкість.
Скільки коштує «Гігабіт»
Базова вартість пришвидшення інтернету становить 50 грн./міс. додатково до основного тарифу. Проте можна отримувати її і безоплатно, якщо ви абонент Київстар.
У тарифах «Домашній», «ВСЕ РАЗОМ Максимум», «ВСЕ РАЗОМ LOVE UA» можна користуватися послугою «Гігабіт» як «Суперсилою» без доплат. «Суперсила» – це послуга на вибір, яка доступна в тарифах нової лінійки без доплат.
Технічні умови
Оскільки це нова технологія, вона вимагає дотримання низки технічних умов і з боку самого абонента. Зокрема, аби інтернет досягав такої швидкості, в абонента має бути правильний роутер. У його технічних характеристиках повинна бути зазначена підтримка портів LAN/WAN 10/100/1000 Мбіт/с, а мережева карта має підтримувати швидкість 1 Гбіт. Стосовно всіх цих питань вас зможе проконсультувати технічний спеціаліст Київстар.
Залишити заявку на підключення послуги «Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с» можна за посиланням або в застосунку «Мій Київстар».