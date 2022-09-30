Донати українців – важлива підтримка для війська, щоб ЗСУ звільняли рідну землю від ворога. Потреби наших захисників на фронті залежать від умов ведення війни, проте не втрачають своєї актуальності засоби пересування. Легковий транспорт вирішує велику кількість небойових завдань: перевезення бійців, негабаритного обладнання, медикаментів тощо.

Через їзду бездоріжжям та потрапляння під обстріли автівки військовиків часто виходять з ладу і потребують ремонту. Тому забагато такого транспорту в зоні активних бойових дій і на прилеглих територіях не буває, а потреба в мобільності у наших захисників є завжди.

Простий приклад, який ілюструє актуальність авто на фронті – нещодавній проєкт #ДорогиПеремоги: Київстар разом із фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» і популярним гуртом «Океан Ельзи» об’єдналися заради допомоги захисникам. Завдяки ініціативі для армії було закуплено та передано 15 нових пікапів.

Захисники потребують нашої постійної підтримки, але 7 місяців визвольної війни виснажили економіку, не всі українці мають змогу переказувати кошти на потреби війська.

А втім, співвітчизники та соціально відповідальні компанії знаходять нові способи допомоги ЗСУ. Наприклад, Київстар постійно надає громадянам різні можливості підтримати нашу армію. Просто користуючись мобільним зв’язком чи купуючи певні товари у фірмових магазинах оператора, кожен робить свій внесок в оборону. Вже кілька місяців у деяких тарифах передоплати діє опція «Допомога ЗСУ»: абонент, обираючи її, під час щомісячної оплати свого тарифу може до 50 гривень переказати до фонду «Повернись живим». Раніше національний оператор уже спрямував до фонду 20 млн грн. на гуманітарні потреби військовиків.

Якщо ж ви планували до 30 листопада купити собі чи близьким новий смартфон, то зробивши це у фірмових магазинах Київстар або онлайн-магазині, можете долучитися до збирання коштів на автівки для війська. Увесь прибуток від продажу новенького Nokia G21, аксесуарів до нього та інших акційних товарів оператор перекаже фонду «Повернись живим» для закупівлі нових пікапів. Про це повідомляють на офіційному сайті, де можна знайти інформацію про розміщення та розклад роботи всіх магазинів, що наразі працюють.

Підтримати українське військо може кожен. Навіть 5 грн є важливою сумою, якщо вони перераховані до надійних фондів. До того ж є безліч способів долучитися до благодійності та підтримки ЗСУ. Досить просто користуватися послугами чи купувати товари у соціально відповідальних компаній, які діляться доходами задля перемоги. Головне, щоб підтримка армії була системною та регулярною — так ми забезпечимо своїх захисників всім необхідним для довготривалої визвольної війни.