Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі могли залишатися на зв’язку

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Про відповідне рішення уряду у п’ятницю, 16 серпня, повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет.

Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі могли залишатися на зв’язку.

Ключові умови для бронювання працівників:

в компаній має бути статус критично важливого підприємства;

вона повинна виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ).

«Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників – один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей», – написав міністр.

Як пише «Суспільне» з посиланням Мінцифри, для цього компанії мобільних операторів повинні мати дохід понад 200 млн грн, а інтернет-провайдерів – понад 20 млн грн. Підприємствам необхідно отримати статус критичності за вказаними критеріями. А працівники, яких подають до списків на бронювання, мають працювати в штаті компанії на повну зайнятість не менш ніж 3 місяці.

Компанії інтернет-провайдерів, які мають статус критичності, але їхній дохід менш ніж 20 млн грн на місяць, зможуть бронювати понад 50% персоналу технічних працівників. Це можливо, якщо провайдер сформував аварійно-відновлювальні бригади для обслуговування мереж та абонентів, має технологічний транспорт, обладнання й матеріали, необхідні для підтримання роботи мереж під час знеструмлень, відновлення мереж під час їх руйнування та надає послуги на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві.