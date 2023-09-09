Окупанти змінюють розгортання комплексів РЕБ

Сили оборони продовжують контрнаступати на Східному та Південному напрямках, маючи успіхи на окремих ділянках. Успішне просування українських військових вплинуло на командування російськими військами та змусило їх змінити систему управління, повідомили у п'ятницю, 8 вересня, у звіті ISW.

За даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), через часті та ефективні обстріли окупанти були змушені перенести штаби за межі досяжності більшої частини українських ударних систем. Командні пункти тепер розташовані за добре захищеними позиціями.

«Російські збройні сили внесли значні зміни в командування та управління в Україні, щоб захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією, хоча розгортання російських збройних сил, ймовірно, все ще загострює проблеми горизонтальної інтеграції», – повідомили у звіті ISW.

Зокрема, йдеться про те, що окупанти покращили зв’язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв’язок. Окрім того, росіяни намагаються покращити сигнали шляхом ширшого використання програмних служб C2, які вимагають менше навчання. Водночас багато каналів російських військових залишаються незашифрованими, тому можна перехопити незахищену конфіденційну інформацію.

Окрім того, у CSET повідомили, що росіяни посили зв'язок між розвідсистемами та артилерією, оскільки дедалі більше мають проблеми із застосуванням масованого непрямого вогню. Йдеться про те, що окупанти стикаються з нестачею боєприпасів та проблемами з логістикою, через що виникають труднощі з транспортуванням великої кількості снарядів до лінії фронту. Внаслідок цього ефективність таких масованих ударів зменшується.

На тлі збільшення атак БПЛА з боку України росіяни адаптують розгортання комплексів РЕБ. Щоб забезпечити більший захист від ударів українських дронів, окупанти розосереджують системи «Поле-21». Їх розглядають як одноразові системи РЕБ проти українських безпілотників.

Як інформував ZAXID.NET, Росія створила нову базу для запусків дронів Shahed по Одесі. Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила 8 вересня, що росіяни шукають нову тактику, щоб обійти систему протиповітряної оборони України та завдати більш руйнівних ударів. Для цього вони вирішили запускати вибухові безпілотники якомога ближче до своїх цілей. Водночас Гуменюк зазначила, що раніше росіяни вже створювали такі бази для БПЛА в Криму, але їх швидко знищили.