Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що розвідка має список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню, і методично працює над ним.

«Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об’єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато», – сказав Скібіцький в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 8 вересня, повідомила «Українська правда».

За його словами, всі такі об’єкти пронумеровані. Скібіцький наголосив, що мета України – зменшити потенціал Росії й досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію.

Представник Головного управління розвідки розповів, що зараз Україна працює всіма засобами, які в неї є, використовує комплексний підхід. До нього входять безпілотники, ракетні системи й агенти на території Росії. Скібіцький додав, що для знищення стратегічних об’єктв у Росії використовують, зокрема, методики НАТО.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів Росія неодноразово зазнавала дронових атак. Деякі з них були дуже успішними: наприклад, наприкінці серпня під час атаки на аеродром у Пскові вдалося знищити чотири російські вантажні літаки Іл-76. Також дронових атак зазнають підприємства, які мають стосунок до ракетного озброєння.