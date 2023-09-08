Українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на південь від Бахмута. Також ЗСУ продовжують проривати російську оборону в Запорізькій області та просувались поблизу Роботиного і Вербового. До такого висновку у своєму звіті дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області», – пишуть аналітики

Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Роботиного та на захід від Вербового.

Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі. Він також стверджував, що українські сили розширили свій контроль уздовж невизначеної частини лівого (південного) берега річки Янчокрак. Цей військовий блогер раніше за інших робив точні заяви про українську наступальну активність у західній Запорізькій області, хоча й раніше поширював навмисно неправдиву інформацію.

Нагадаємо, що напередодні Міноборони повідомило про успішне просування ЗСУ на двох напрямках. Як розповіли у відомстві. Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом і продовжують просуватись на півдні. Американська розвідка вважає, що ЗСУ можуть прорвати решту ліній оборони росіян до кінця року.