Російські війська розгорнули у Криму нову базу для запуску дронів-камікадзе Shahed, щоб ефективніше атакувати Одесу. Про це 8 вересня речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни шукають нову тактику, щоб обійти систему протиповітряної оборони України та завдати більш руйнівних ударів. Для цього вони вирішили запускати вибухові безпілотники якомога ближче до своїх цілей.

«Очевидно, що розгорнули ще одну станцію або табір, де вони можуть собі дозволити функціонування пускових установок. Очевидно, є потреба, щоб прямування дронів було трішки коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря», – заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, что ЗС РФ не роблять висновки зі своїх помилок, адже колись вони вже створювали подібні бази в Криму і тоді вони були швидко знищені. Де саме було створено базу – не уточняється, але напередодні пуски кількох груп Shahed в напрямку Одещини було зафіксовано з мису Чауди, що на півдні Феодосійської затоки

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні «Алабуга», приблизно за 960 км на схід від Москви. За даними розвідників, завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить РФ новим «значно більшим» запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.

Як попереджають аналітики, Іран регулярно переправляє до Росії обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, яке, ймовірно, завершиться на початку наступного року.