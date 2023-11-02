Івано-Франківський національний медичний університет

Волинський суд зобов’язав випускника Івано-Франківського медуніверситету повернути навчальному закладу 128,1 тис. грн за навчання. Встановлено, що лікар після інтернатури відмовився три роки відпрацювати у Ратнівській лікарні за направленням, хоча це було в умовах договору.

Як йдеться у рішенні Ратнівського райсуду, студент був зарахований на навчання в Івано-Франківський медичний університет в 2011 році. Згодом сторони підписали угоду, згідно з якою після навчання на державній формі випускник повинен був відпрацювати три роки за направленням. У випадку відмови він повинен був повернути гроші за навчання та отриману стипендію.

В 2017 році чоловік закінчив навчання. Тоді ж його відправили на інтернатуру в Ратнівську центральну районну лікарню. Інтернатуру він закінчив у 2020 році. Після цього він мав би влаштуватись на роботу в медзаклад та відпрацювати три роки, але лікар від цієї можливості відмовився.

Згодом Держаудитслужба проводила перевірку діяльності навчального закладу і виявила порушення, «що призвели до матеріальної шкоди державному бюджету в зв’язку із невідпрацюванням випускниками університету за направленнями». Після цього медуніверситет подав позов до суду з вимогою відшкодувати витрачені на навчання гроші.

Суддя Оксана Свистун дослідила матеріали справи і дійшла до висновку, що позов необхідно задовольнити. Відтак випускник повинен відшкодувати університету 128,1 тис. грн та ще 2,6 тис. грн судових витрат.

Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, відповідач може подати апеляцію.