Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт підтримав експертів, які виступили за введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям віком від 60 років, а також медичним працівникам незалежно від їхнього віку, повідомила газета The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльське міністерство охорони здоров’я.

Відомо, що четверте щеплення буде доступним через чотири місяці після отримання третьої дози. Йдеться про вакцину від Pfizer. Ізраїльський прем’єр-міністр заявив, що такий крок «допоможе подолати хвилю “Омікрону”, яка охоплює світ».

Він зазначив, що Ізраїль став першою країною світу, де запровадили третю дозу вакцини проти коронавірусу і вводять четверте щеплення. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю, кампанія з введення четвертої дози розпочнеться негайно.

Крім того, в Ізраїлі готуються скоротити інтервал між другою і третьою дозами з п’яти до трьох місяців. Однак рішення з цього приводу ще не ухвалили.

За останню добу в Ізраїлі було виявлено понад 150 нових випадків захворювання варіантом коронавірусу «Омікрон», а щоденні випадки коронавірусу загалом досягають рекордів, яких не було з жовтня.

Центри контролю та профілактики захворювань США вже рекомендують четверту дозу вакцини людям з ослабленим імунітетом. У жовтні CDC оновив свої рекомендації, вказавши, що люди з помірним або серйозним імунодефіцитом, які отримали три дози, також можуть отримати четверту – бустерну (підсилювальну) – дозу.