Компанія Johnson & Johnson вирішила тимчасово припинити виробництво своєї вакцини від коронавірусу. Про це пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

Пояснюється, що J&J призупинила виробництво ковід-вакцини на заводі у місті Лейден у Нідерландах через роботу над «потенційно більш прибутковою вакциною від іншого вірусу».

NYT пише, що це тимчасово, і завод у Лейдені повернеться до випуску вакцини проти Covid-19 через кілька місяців. За словами джерел, J&J має достатні запаси вакцин, тому невідомо, чи це якось вплине на постачання вакцин.

Проте протягом наступних кількох місяців компанія може скоротити виготовлення і постачання вакцин від коронавірусу. J&J є одним з найбільших постачальників вакцин проти Covid до Африканського Союзу за програмою COVAX, спрямованої на покращення глобального доступу до вакцин.

Загалом для країн з низьким і середнім рівнем доходів вакцина Johnson & Johnson є єдиним варіантом у боротьбі з коронавірусом.