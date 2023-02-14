На засіданні у вівторок, 14 лютого, Кабінет міністрів призначив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку п’ятьох нових заступників. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, заступниками міністра внутрішніх справ стали:

Інну Ящук призначили державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. Також на цьому засіданні Кабмін призначив заступником міністра оборони Олександра Павлюка, заступником голови Державної регуляторної служби Станіслава Музиченка, та заступницею голови ДРС із питань цифрового розвитку Лесю Яблонську.

Олега Липового призначили заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада погодила призначення Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ.