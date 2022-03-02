Проект скерують до сесійної зали, де його мають підтримати більшість парламентарів

Канада має намір скасувати отримання віз для українських біженців. За таке рішення проголосував постійний комітет парламенту Канади з питань імміграції. Тепер проект скерують до сесійної зали, де його мають підтримати більшість парламентарів. Про це 2 березня повідомили у Telegram-каналі Україна: оперативно.

Громадяни України, які зараз перебувають у Канаді на тимчасовій основі, можуть подати заяву на продовження свого статусу відвідувача, студента чи працівника.

«Понад місяць тому ми вжили заходів із пріоритетної обробки заяв на отримання громадянства в справах з усиновлення, а також заяв на постійне й тимчасове проживання для осіб з основним місцем проживання в Україні, які бажають приєднатися до сім’ї або подорожувати з нею, навчатися, працювати чи почати нове життя в Канаді. Громадяни України, які наразі тимчасово перебувають у Канаді, можуть подати заяву на подовження їхнього статусу туриста, студента чи працівника», – зазначено на сайті Уряду Канади.

Також у повідомленні зазначено, що з 19 січня 2022 року за різними програмами Міністерство в справах імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) схвалило майже дві тисячі заяв громадян України та громадян, які проживають в Україні.

Окрім пріоритетної обробки заяв IRCC запускає низку нових заходів з імміграції, зокрема таких:

надання телефонної лінії, спеціально призначеної для питань, що стосуються України, доступної для осіб, які перебувають у Канаді чи за кордоном, за номером 613-321-4243 з можливістю замовлення оплаченого виклику. Крім того, клієнти тепер можуть додати до свого запиту в онлайн-формі IRCC ключове слово «UKRAINE2022» і їхнє електронне звернення отримає пріоритет під час обробки;

запровадження термінової обробки проїзних документів, зокрема надання одноразових проїзних документів для членів сімей громадян і постійних резидентів Канади, які не мають чинного паспорта;

оновлення сторінки для надання поточної інформації щодо заходів;

забезпечення можливості для українців, які наразі перебувають у Канаді, подовжити їхнє перебування в Канаді за допомогою пріоритетної обробки заяв на подовження дозволів на роботу та навчання, а також розширення програми, яка дає змогу подати заяву на отримання дозволу на роботу для осіб, які перебувають на території Канади. Ця програма надасть змогу тимчасовим резидентам, які отримали пропозицію щодо роботи, залишитися в Канаді та почати працювати, поки вони чекають на обробку своєї заяви на отримання дозволу на роботу.

IRCC буде надавати дозволи на роботу українським туристам, працівникам і студентам, які наразі перебувають у Канаді й не можуть повернутися додому. Також буде скасовано сплату за деякі проїзні й імміграційні документи: канадський паспорт, проїзні документи для постійних резидентів, посвідчення громадянства, туристичні візи, дозволи на роботу та навчання, заяви на які були подані 22 лютого 2022 року та пізніше. Додаткову інформацію будуть надавати з початком впровадження цих заходів.

Також у повідомленні зазначено, що Канада продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні та рішуче підтримує її суверенітет та територіальну цілісність. Міністерство в справах імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) вживає додаткових заходів для підтримки українців та тих, хто проживає в Україні, а також для полегшення та прискорення повернення до Канади своїх громадян, постійних мешканців та їх найближчих родичів.

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